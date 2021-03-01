شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تطلق مركز الاتصال الموحد 901 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة مركز الاتصال الموحد الذي يقدم الخدمات كافة ويرد على استفسارات الجمهور عبر الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة على مدار الساعات الأربع والعشرين يومياً.

وأشار قائد شرطة رأس الخيمة إلى تشكيل فريق عمل خاص بالمركز برئاسة المقدم يوسف عبد الله الطنيجي رئيس قسم التميز المؤسسي في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، ويندرج إنشاء المركز ضمن مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع ، وأوضح أن شرطة رأس الخيمة خصصت الرقم 901 للرد على استفسارات وبلاغات وشكاوى الجمهور غير الطارئة والبسيطة، وتقديم 93 خدمة شرطية ومرورية وجنائية ومجتمعية والدعم الفني، مقابل تخصيص الرقم 999 لاستقبال الحالات والبلاغات الطارئة فقط، ما يسهم في سرعة الاستجابة لهذه النوعية من البلاغات بما يحافظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم.

ولفت المقدم يوسف الطنيجي إلى تخصيص الرقم 07901 للمتصلين من خارج الإمارة.