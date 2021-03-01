شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للنائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب بدائرته فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن ما يعانى منه المواطن المصرى وما يشغل الرأى العام، بعيدا عن اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث يحرص النواب دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها و العمل على حلها و كذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائب عماد خليل ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الذى كان له نشاط ملموس خلال الأيام الماضية في محافظة بنى سويف .

والتقى عماد خليل ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لبحث دعم مراكز شباب محافظة بنى سويف، و وافق الوزير على دعم وتطوير مراكز شباب بنى عفان وبنى رضوان وبنى بخيت.

كما تواصل النائب عماد خليل ، مع اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، بخصوص اصدر قرار نزع الملكية للمدرسة الابتدائية القديمة بقرية بنى بخيت ، وأكد أنه جارى اتخاذ اللازم لاستصدار قرار نزع الملكية وحصول أصحاب الحق على مستحقاتهم الموضوعة لحسابهم بالمساحة سيبدأ فورا فى التنفيذ لوضعها فى خطة للوزارة كمدرسة جديدة لتخف الكثافات عن مدارس القرية .

وتقدم النائب عماد خليل بالشكر والتقدير للدكتور محمد هانى ، محافظ بنى سويف ، و بلال حبش ، نائب المحافظ ، وعاصم سلامة ،نائب المحافظ ، ومحمد جبر معاون المحافظ لشئون القرى على سرعة الاستجابة وحل مشاكل الأهالي فى قرى المركز وأخرها استجابة المحافظة بالتدخل لحل مشاكل نهايات الترع فى قرى المركز خاصة قريتى بنى بخيت وبنى رضوان.

يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم ، حيث يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.