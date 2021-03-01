شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: مشروع قومى ضخم لتغطية كافة الطرق بشبكات الفايبر والشبكات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا اليوم الاثنين لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 7 من فبراير سنة 2021.

وتساءل عابد عن دور وزارة الاتصالات فى تفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعن دور الوزارة فى ميكنة الخدمات المتعلقة بكافة قطاعات النقل وبخاصة النقل السككى (السكة الحديد – مترو الأنفاق) والموانئ البحرية والبرية والجافة، وأيضا ما تم تنفيذه من البروتوكول الموقع بين وزارتى النقل والاتصالات على أرض الواقع، والمتعلق بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجية فى تطوير منظومة النقل، والتخطيط السليم لإنشاء وإدارة وصيانة منظومة النقل، وتحسين مستوى الخدمة والحركة والتنقل فى شبكات النقل، وتحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الازدحامات والحوادث المرورية، ودعم التخطيط ودعم اتخاذ القرار وايضا دور وزارة الاتصالات فى إنشاء وتفعيل المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود، التى تنشئها وزارة المالية والتى سوف تسهم فى تسهيل الإجراءات الجمركية داخل الموانئ المصرية.

ومن جانبه قال السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد فصل بين الجهاز القومى وما يتم من أعمال بوزارة النقل، مؤكدا أن الجهاز يعمل فى اتجاهات عدة على الطرق من خلال التغطية بشبكات المحمول والسلامة العامة التابعة للجهاز، لافتا إلى أنه تم إطلاق 78 طريقا ضمن المشروع القومى على 3 مراحل حيث شملت المرحلة الأولى تغطية 18 طريقا ويتم حاليا تنفيذ طريقين، وشملت المرحلة الثانية تنفيذ 26 طريقا تم الانتهاء منهم، و2 جارى العمل بهم، وتتضمن المرحلة الثالثة الانتهاء من 11 طريقا وجارى الانتهاء من طريقين، لافتا إلى أن شبكات الفايبر فى جميع الطرق ضمن خطة الدولة.



























