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نائب عن تنسيقية الأحزاب يطالب بضم مسجد بسوهاج للأوقاف.. والوزارة تستجيب

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القاهرة - سامية سيد - تقدم عمرو عزت ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، طالب فيه بفرش مسجد الخلفاء الراشدين التابع لمديرية الأوقاف بالجيزة وضم مسجد آل ثابت بقرية الجزازة بسوهاج الى وزارة الأوقاف حيث أنه مستوفى شروط الضم و كذلك بفرش المسجد.

ومن جانبه، وافق الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف،على فرش مسجد الخلفاء الراشدين ، بشارع شريف رفعت - شارع العشرين -  وضم مسجد ال ثابت وفرشه بالكامل .

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالاستماع الى مطالب أهالى دوائرهم الإنتخابية و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى العديد من القضايا ، حيث يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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