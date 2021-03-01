شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب يطالب بضم مسجد بسوهاج للأوقاف.. والوزارة تستجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عمرو عزت ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، طالب فيه بفرش مسجد الخلفاء الراشدين التابع لمديرية الأوقاف بالجيزة وضم مسجد آل ثابت بقرية الجزازة بسوهاج الى وزارة الأوقاف حيث أنه مستوفى شروط الضم و كذلك بفرش المسجد.

ومن جانبه، وافق الشيخ جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف،على فرش مسجد الخلفاء الراشدين ، بشارع شريف رفعت - شارع العشرين - وضم مسجد ال ثابت وفرشه بالكامل .

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالاستماع الى مطالب أهالى دوائرهم الإنتخابية و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى العديد من القضايا ، حيث يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.