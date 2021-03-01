شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الجودة بالتعليم: نسب تمكن طلاب الثانوى من دخول الامتحانات وصلت لـ99.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، التعاون المثمر بين الوزرات من أجل إنجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية بالثانوية العامة، لافتاً إلى أن وزير التربية والتعليم سبق وأشار إبان ظهور بعض المشاكل لدي طلاب الصف الأول والثانى الثانوى أنه تم التنسيق مع الاتصالات وحل بعض المشاكل التقنية وتنظيم الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، والتي فتحت خلالها ملف سقوط السيستم الخاص بأداء امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى فى أول أيام إجرائها، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف عبد العزيز، إلى نسب تمكن الطلاب اليوم من أداء الامتحانات وصلت إلي 99.9 % و0.1% لم يتمكنوا بسبب أخطاء لدى الطلاب مثل "الباسورد " وغيرها، منوها إلي طلاب أولي وثانية ثانوي هم طلاب نقل وامتحانات نصف العام لا يوجد فيها رسوب.