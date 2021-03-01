شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الوطنية للصحافة" يطالب النواب بدعم المؤسسات تشريعيا للإعفاء من بعض الضرائب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، أهم اختصاصات الهيئة وما تحقق من إنجازات وأهم الاقتراحات لتحقيق أهدافها.

وأكد الشوربجي ، أن الصحافة القومية أحد أعمدة الدولة وتختص بإدارة الموسسات وتعمل علي تطويرها ، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 22 اختصاص بشأن تحرير الصحف والمواقع الالكترونية وتعيين رؤساءها ومساءلة وعزل المقيمين علي الصحافة طبقا للوائح حال المخالفة ، بجانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري، واعتماد قرارات مد السن اذا ارتأت الموسسات ذلك.

وأضاف الشوربجي، أن الهيئة تحرص على دعم المؤسسات الصحفية القومية وتنمية أصولها بشكل مستمر، قائلا: "عملنا علي تحديث النظم الإدارية وتوحيد اللائحة للموسسات الصحفية واستطعنا القيام بالتحديث وحرصين علي الإصدارات الورقية بجانب الإلكترونية، وتم تحديث بوابة الأهرام ومركز الأهرام للدراسات وإنشاء بوابة خاصة به وأيضا بوابة السياسة الدولية، وسوف تعمل بكامل طاقتها بعد حمايتها من الهاكرز " ، مضيفا إن عملية إعداد دراسات الجدوى فى ملف دعم الموسسات، ووجود عدد مختلف من الرؤى كان الأهم في معالجة هذا الملف، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة بكبرى بيوت الخبرة المتخصصة بما يعظم العائد على الاستثمار في مشروعات المؤسسات، مؤكدا : "رصدنا تحسنا إيجابياً في أوضاع عدد من الوسسات الصحفية، ممايؤكد أن عملية التطوير تسير في الطريق الصحيح".

وأضاف عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أنه تم نظيم 44 دورة تدريبية للصحفيين حتي لا يكون هناك تشابة بين الصحافة الالكترونية والورقية، مشيراً إلي أن العنصر الصحفي مهم جدا ، لافتا الى أن الهيئة استطاعت أن تلزم الموسسات الانتهاء من ميزانياتها خلال 3 شهور، وتم عمل دورات تدريبية في شئون التنظيم والإدارة والشئون المالية، مشيرا إلي أن بعض المؤسسات لم تقدم موازنات منذ 5 سنوات.

وأوضح الشوربجي: "نسير في طريقين متوازيين، عملية المحتوي وتطويره واستثمارات كبيرة لدعم الصحافة ولدينا نموذج جامعة الأهرام الكندية التي تدر علي الأهرام 600 مليون جنية سنويا، مشيرا إلي أنه تقدم بمشروع متكامل خاص باستثمار الأصول إلي رئيس الوزراء.

وفيما يخص للتعيينات الجديدة للصحفيين، قال الشوربجى ، إن عملية التعيينات توقفت تماما تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لحين انتهاء الموسسات من تسديد مديونياتها .

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، أن الدولة عازمة وجادة في إصلاح المؤسسات الصحفية، بالتزامن مع الإصلاحات الكبيرة بالدولة، لافتة إلي خطورة الحديث عن الإعلام والصحافة بلغة الأرقام كما نتحدث عن مؤسسات تجارية، واصفة المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر بأنها ذات بعد قومي للدولة ووجداني للمواطن المصري.

وفي رده علي سؤال النائبة مي كرم جبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص أرشفة التاريخ الصحفي لمصر، قال الشوربجي، إنه جاري الانتهاء من البوابة الثقافية لمصر تشمل كل التاريخ الصحفي المصري وإصدارات ترجع إلي عشرات السنين تتيح للمتصفح أن يتابع صحافة وأعمدة صحافية ذات تاريخ نضالي كبير.

وتساءلت رئيس اللجنة، عن مسألة التجديد إلي بعد سن المعاش لبعض الصحفيين، والمطلوب تشريعيا لدعم الموسسات الصحفية، قال الشوربجي، إن هناك ضرورة ملحه لإيجاد تشريع أو قرار بإعفاء المؤسسات الصحفية من بعض الضرائب، خاصة أن هناك سابقة تشريعية بشأن هذه المشكلة وتم تعديلها، والمؤسسات كفيلة بدفع مخصصاتها من التأمينات، ولا مجال للتجديد لبعض الصحفيين الكبار إلا من يتم الاستفاده منه في التوزيع، والجميع يحالون للمعاش في سن الستين.