شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: قرار تأجيل قانون الشهر العقارى يؤكد وقوف الرئيس فى صف المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أن الرئيس دائما يقف في صف المواطن ويضع الحلول العاجلة فهو رئيس وأب لكل المصريين ويشعر بالمواطن، قائلا:" إن كافة هيئات الحزب البرلمانية الممثلة للشعب تتابع باستمرار كل ما يمثل عبئا على المواطنين، وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات ابرارا للقسم الدستوري الذي أقسمه نواب الشعب، واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمة دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.

وكان قد أعلن حزب حماة الوطن، متابعته للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم، مشيرا إلى ملاحظته ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون واكد في بيان له أنه تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عاني فيه المواطنين من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية معلنا عن سعيه إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المختصين القانونيين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله.