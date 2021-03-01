شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 4 اقتراحات لإنشاء طرق وكبارى وتطوير محطة سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء طريق الوادى الجديد – سوهاج، بطول (146كم).

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب طاهر محمد الأزهرى، بشأن إنشاء كوبرى مشاة بامتداد شارع رمسيس أمام المستشفى القبطي- محافظة القاهرة، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن إنشاء كوبرى علوى للسيارات من شارع أحمد بدوى بشبرا مصر إلى كوبرى أكتوبر فى اتجاه غمرة ومنزل أخر بكوبرى أكتوبر إلى شارع أحمد حلمي- محافظة القاهرة.

ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن تطوير محطة قطار ميت عساس مركز سمنود- محافظة الغربية.

وقررت اللجنة، تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى محمود محمد، بشأن إنشاء محور عرضى يربط غرب النيل بشرق النيل وربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى مارًا بنهر النيل وطريق القاهرة/أسوان الزراعى، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن إنشاء كوبرى يربط بين شرق النيل وغربه فى المنطقة ما بين كفر سنباط مركز زفتى محافظة الغربية، والجهة المقابلة لها من النيل لمحافظة الدقهلية، لمزيد من الدراسة.