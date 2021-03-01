شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراح بإضافة مادة القيم للمقررات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات حسين الحداد، بشأن إضافة مادة القيم للمقررات الدراسية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تخصيص مساحة واحد فدان من المساحة المخصصة لمدرسة د/وفائى كراوية وقدرها أربعة أفدنة لإقامة مدرسة تعليم ثانوى – مدينة الجمالية - محافظة الدقهلية.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد سمير عبدالمقصود، بشأن إدراج جميع مراكز الشمال بمحافظة الدقهلية فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إدراج قرية المعدية- التابعة لمركز إدكو- محافظة البحيرة ضمن خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ألفت مصطفى عبدالعال، بشأن إنشاء محطة تموين ثالثة للسيارات بالغاز الطبيعى ببندر سوهاج- محافظة سوهاج.