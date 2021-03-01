شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش تحديات مشروع المليون ونصف مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف مليون فدان، وذلك بحضور اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي استكمالا لما بدأته اللجنة من قبل في الفصل التشريعى السابق، بشأن مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف مليون فدان، والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من قبل بشأن حل المشكلات التي تواجه المشروع.

وأكد الحصرى، أهمية ذلك المشروع القومى، الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة حجم الإنتاج والتصدير للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى بناء استثمارات صناعية من خلالها، وتوفير فرص عمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح الحصرى، "بالفعل تم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة، بشأن حل مشكلات الاتصالات بمناطق المشروع، وكذلك تم التعهد خلال الاجتماع من خلال ممثل وزارة الصحة، بإمداد الوحدات الصحية التي تم انشاءها بمناطق المشروع، بالأطباء والمعدات الطبية اللازمة، خلال شهر مارس المقبل".

وتابع رئيس لجنة الزراعة، "أيضا تم الإعلان عن أنه جارى التنسيق حاليا، مع الجهات المعنية لإنهاء مشكلة الكهرباء، بعد إعداد المقايسة اللازمة بشأنها، مؤخرا"، ومن جانبه، أكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصرى، اهتمام الشركة بالانتهاء من البنية التحتية بمختلف مناطق المشروع، مشيرا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من الدولة في تكاليف البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان.

وأعلن عن أنه تم التنسيق مع كل من المركز القومى للبحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى، لإنشاء مراكز بحثية في مناطق المشروع، لتقديم الخدمات البحثية للمنتفعين من المشروع، وأشار إلى أن هناك تحدى كبير في منطقة المغرة، بسبب زيادة ملوحة المياه به، وهو ما نسعى لمواجهته.

وحول عدد من التساؤلات والمطالبات باللجنة، بشأن توصيل المياه لمشروع المغرة، من خلال محطة المعالجة المزمع إنشاءها، بالقرب من منطقة المشروع، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، أن إنتاج تلك المحطة من المياه، مخصص لزراعة نحو 500 ألف فدان بمنطقة العلمين.