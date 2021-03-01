شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلامة الغذاء للنواب: 50 جنيها فقط عقوبة وجود حشرات وفئران بالطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2019/2020، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، أن معظم مؤسسات التصنيع الغذائى فى مصر غير مسجلة، وكشف أن الهيئة أجرت تقييما لعدد 538 مصنع غذاء منهم 13 مصنعا فقط مطابقين للمواصفات.

وتساءل أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن مصير المصانع المخالفة والعقوبات التى تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لاختصاصاتها، وأجاب منصور بأنه لا يوجد نصوص قانونية واضحة بالمخالفات والعقوبات التى تقابلها، قائلا: "هل تعلمون أن وجود حشرات أو فئران فى الطعام عقوبته 50 جنيها غرامة فقط"، موضحا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل.

وفى هذا الصدد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة أن تتفدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل النصوص القانونية القائمة وأن يكون هناك نصوصا واضحة تتضمن المخالفات والعقوبات التى تقابلها، على أن تتقدم الحكومة بها المشروع إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخه.