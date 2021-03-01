شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المياه والصرف الصحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عماد حمودة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء فى عدد من المناطق على المستوى الجمهورية، بشأن ملف المياه والصرف الصحي.

ونظرت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا، الواقع بحوض الجزيرة، مركز رشيد، البحيرة، وتعطل تنفيذ مشروع محطتى رفع قريتى 6 أكتوبر – قرية واحد، وقرية المعدية التابعين لمدينة إدكو ــ محافظة البحيرة.

وأكد النائب، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من الزراعة والصحة والمفترض أن شركة المياه أن تتسلم الموقع من الهيئة العامة للتعمير، مشيرا إلى أن موضوع المأخذ منذ 2018.

وأشار النائب إلى أن تنفيذه سيعمل على توفير المليارات للدولة، خصوصا مع إنشاء مدينة رشيد الجديدة، وأوضح المهندس أشرف زكريا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للصرف الصحى، أنه على تواصل دائم مع النائب محمد زين فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم العمل من أجل توسعة هذا المأخذ لتحقيق أفضل استفادة منه.

وأوضح النائب أن هناك محطة صرف مدرجة منذ 2016، وهناك خطابات مرسلة وفجأة تم وقف البروتوكول بالرغم من صرف أموال على التصميمات، من جانبه رد المهندس أشرف زكريا نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للصرف الصحى، أنه سيتم حل هذه الإشكالية خلال 15 يوما.

كما أشار النائب محمد زين الدين، أيضًا إلى أن هناك محطة صرف تم البدء فيها منذ 2005، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، إلا أن هيئة الثروة السمكية رفضت المشروع فى 2021.

وقال: "أليس من المفترض أن يتم استطلاع رأى كافة الجهات قبل البدء فى تنفيذ المشروع، لا نريد أن يكون هناك إهدار المال العام، لأنه من المفترض أن يكون تم أخذ الموافقة فى وقت سابق"، من جانبها، أوصت اللجنة بضرورة وجود ممثلى هيئة الثروة السمكية من أجل مناقشة كافة التفاصيل وأسباب الاعتراض بعد التنفيذ بالكامل.

على جانب آخر، أشار النائب رزق راغب ضيف الله، إلى أن محطات الصرف الصحى بالإسكندرية لا تجد حل لمشاكلها، قائلا: رغم الحصول على وعود منذ 5 سنوات، وحذر النائب ضيف الله، من أنه إذا لم تعمل هذه المحطات فى التوقيت المناسب ستتلف.