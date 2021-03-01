شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تناقش مشروع الريف المصرى ومد شبكات خطوط مياه والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع الريف المصرى، وذلك في حضور رئيس الشركة، وكيف يساهم المشروع في زيادة الرقعة الزراعية، ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكيف سينعكس استصلاح الأراضى على ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية، والجهود المبذولة في هذا الصدد.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة عدد من الملاحظات بشأن المشروع على أرض الواقع، وبعض المعوقات التي قد تقف حائلا في طريق تنفيذ أهداف وفلسفة المشروع، وضرورة تهيئة البنية التحتية للمشروع من مد طرق وشبكات وخطوط مياه في مختلف الأماكن التي يشملها المشروع، وذلك حتى يكون عامل جذب وتشجيع للمستثمرين على مستوى محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وشركة الريف المصري، بشأن توفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك في إطار تقديم الدعم الفني والتكنولوجي والبحثي لكل المشروعات المرتبطة بالزراعة وخاصة القومية، حيث تقدم الوزارة الدعم سواء في مجال حصر وتصنيف الأراضي الصالحة للزراعة والتراكيب المحصولية أو تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتقديم الدعم أيضا للشباب وللمستثمرين الذين حصلوا على أراضي في المشروع لأننا نستهدف نمو قطاع الزراعة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث حقق معدل نمو إيجابي يصل إلى 4% في ظل هذه الظروف.