شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: منتدى أسوان للسلام يمثل منصة أفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن بتنظيم مصر منتدى أسوان الثانى للسلام والتنمية المستدامين والذى يحمل عنوان “صياغة رؤية للواقع الإفريقى الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل"، بما يُسهم فى تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقى ويعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين بالقارة الإفريقية

وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، فى بيان له اليوم، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء خاصة وأنه يعقد فى ظروف استثنائية لجائحة كورونا ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات

وأضاف رئيس الحزب، فى بيانه، أن المنتدى ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الإفريقية، حيث يعنى بمفهوم تطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخرى من أجل وضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة المرجوة التى حملتها مصر على عاتقها ويهدف المنتدى إلى الدعوة لاستثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازى مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعنى التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح الهريدى، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد وملف أفريقيا الشغل الشاغل له فقد قام بزيارات إلى دول أفريقية عدة، ووقعت مصر على اتفاقيات مع دول القارة السمراء، لأنها العمق الاستراتيجى لمصر وزاد الاهتمام بالقارة السمراء، وروحت مصر للاستثمار فى أفريقيا، وعقدت لقاءات ومؤتمرات مشتركة مع دول كبرى تحت عنوان أفريقيا، وأصبح هناك اهتماما دوليا بالاستثمار فى أفريقيا، نتيجة الجهد المصرى فى دعم أفريقيا واليوم خلال كلمته بالمنتدى أكد الرئيس أن التحديات التى فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض أجندتنا الأفريقية وإعادة البناء وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقى 2063.