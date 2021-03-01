شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: توجيه الرئيس اليوم يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يسعون إلى إيصال نبض الشارع المصرى، موضحا أن التنسيقية دعت لإرجاء تعديلات قانون الشهر العقارى والدعوة لحوار مجتمعى موسع.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل تطبيق تعديل قانون الشهر العقارى لمدة عامين وإجراء حوار مجتمعى حوله يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح بتعديل كافة الأمور المتعلقة بالمواطنين.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الشهر العقارى يحتاج لمراجعة شاملة حيث إن القانون تم صياغته في عام 1946 ، وحدثت تعديلات عليه، متابعا: نحتاج لقانون يليق بالدولة المصرية عام 2021 ويوافق استراتيجية 2030، وإرجاء تطبيق القانون لعامين وقت كافى لصياغة قانون يليق بالمواطن المصرى.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية لا تنفصل عن نبض الشارع ودوائرها وتنقل نبض الشارع.