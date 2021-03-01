شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": خطة لإنشاء مطبعة موحدة لجميع المؤسسات الصحفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك خطة لإنشاء مطبعة موحدة لجميع المؤسسات الصحفية، والموضوع توقف لفترة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الشوربجى، خلال مشاركته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، أن هذه المطبعة ستنتج ثلاث جرائد فى وقت واحد، بحيث يتم طباعة جرائد الأخبار والأهرام والجمهورية فى وقت واحد.

وأشار إلى تنظيم دورات فى اللغة الإنجليزية للعاملين بالمؤسسات الصحفية، والاهتمام بالدورات التدريبية، لافتا إلى تنسيق الهيئة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم الاتفاق على أن يشمل برنامج التقييم الذى يقوم به الجهاز 2500 من العاملين الإداريين، كما أن هناك برنامج حاليا للصحفيين يشمل ألف صحفي.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "هيكل المؤسسات الصحفية صعب جدا، يضم صحفى - عامل - إدارى، لدينا فى المؤسسات 4 آلاف صحفى، و8860 إداريا، يعنى لكل صحفى 2 إدارى، وأكثر من 7 آلاف عامل، ونحاول عمل تدريب تحويلى، لأنى مقدرش أمشى حد، ورئيس الوززاء أوقف التعيينات،

وبالتالى يتم تحويلهم من خدمى لإنتاجى، والتدريب على التسويق الإلكترونى، والهدف ضمان استمرارية المؤسسات.