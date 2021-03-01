شكرا لقرائتكم خبر عن "الشركة المصرية " للنواب: لا غبار على الطاقة الاستيعابية للشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف سقوط السيستم الخاص بأداء امتحانات طلاب الصف الأول في أول أيام إجراء الامتحانات، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد، أن المصرية للاتصالات تحمل علي عاتقها تحول رقمي كبير، ومنها ما يخص الربط بين منظومات التربية والتعليم المختلفة وليس فقط ما يتعلق بالامتحانات، موضحاً أن عدم تمكن بعض طلاب الصف الأول من أداء الامتحان في أول يوم لها ليس له علاقة بالاتصالات، إنما مرتبط ببعض الأمور الفنية المتعلقة بـ"سستم" أداء الامتحانات، والقطاع التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم يدير الأمر بكفاءة.

وقال حامد، إن الامتحانات إلكترونيا تتم في المدرسة بطريقتين إما عبر الشبكة الداخلية للمدرسة أما شريحة المحمول حال حدوث عيب في الشبكة، ووفرنا أداء الطلاب للامتحانات بشكل مجاني فلا يخصم منهم أي ميجا وذلك دعما من المصرية للاتصالات للعملية التعليمية، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك طالب اتصل بذويه كما يردد يطلب منه الشحن لإجراء الامتحان.

وأضاف حامد، أن الطاقات الاستيعابية للشبكة لا غبار عليها، قائلاً : ما أثير من البعض بأننا تم الإنفاق علي تطوير الاتصالات مبالغ طائلة ويتم القطع علي الطلاب ومش قادر يشيل 600 ألف طالب، لا الحقيقة أن الشركات تستحمل الـ100 مليون ويزيد، والتنقل بين الشبكات يتم عبر المصرية للاتصالات ".

فعاد تسأل النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، قائلا : "المشكلة مش في البنية التحتية وإنما نظام يخص قطاع تكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم"، ليعقب عادل حامد، بالإيجاب، وأضاف عادل حامد، قائلاً : "كلمة السستم دراجة، وهي موجودة في كل حته، هل لو سقط ستتم في مكان ما، تبقى مشكلة الاتصالات .. هل وزارة الاتصالات وقعته .. طبعا لأ"، وأثني بدوي، علي البنية التحتية في قطاع الاتصالات والتي وصفها بـ "غير المسبوقة"، مشيراً إلي أن التحول الرقمي في كل محافظات مصر يجري علي قدم وساق.

من جانبه قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إن السستم يسجل كافة تعاملات الطالب خلال الامتحانات، لحظيا سواء بتوقيتات دخوله وخروجه وكذا توقيت وقوع الاتصال لديه وعدد مرات الدخول.

ولفت عبد العزيز، إلي أن المصرية للاتصالات وفرت منذ العام الماضي خطوط منحة للطلاب كل منها تحمل 1 جيجا وتجدد بـ5 جنية شهريا، تعمل علي مدار الوقت، وتم الاتفاق مع المصرية للاتصالات بأن لا يخصم أي ميحا من الطالب خلال أداء الامتحانات، قائلاً : "يعني كل ما يحتاجه الطالب أن تكون الباقة شغالة لكن لا تخصم منها أي شيء".