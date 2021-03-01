"غرق خريج هندسة داخل مزرعة بالعياط والبحث عن جثة غريق الجيزة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

فرحة انتهت تحت الماء.. مأساة خريج هندسة فارق الحياة غرقا داخل مزرعة بالعياط

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات غرق شاب داخل مزرعة بمركز العياط جنوب المحافظة.

وتبين أن الشاب "أحمد محمد" حاصل على بكالوريوس الهندسة العام الماضي، تقدم لشغل وظيفة بمزرعة بالمنطقة الصحراوية بدائرة المركز.

تأييد الحبس سنتين على المتهمة بسحل "فتاة النزهة"

أيدت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، الحبس سنتين على "نورهان. ك" المتهمة بدهس "فتاة النزهة".

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت بمعاقبة "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامها بتعويض مدني مؤقت 40 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادتها.

"ملحقش يفرح بالوظيفة".. الغرق يسلب حياة شاب حديث التخرج داخل مزرعة بالعياط

لقي شاب حديث التخرج مصرعه غرقا داخل حوض خاص بمزرعة بمركز العياط جنوب الجيزة الاثنين.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، بلاغا بالعثور على جثة شاب متوفي غرقا داخل حوض مياه في مزرعة بالمنطقة الصحراوية بدائرة المركز.

تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" لـ 28 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 28 مارس.

15 مارس.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك"

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الحكم على جلسة الطعن المقام من مرتضي منصور، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي، لجلسة 15 مارس، مع تقديم مذكرات خلال أسبوع.

المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق أودى بحياة طفلة بـ"شقة فيصل"

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني سبب حريق شقة بشارع فيصل أودى بحياة طفلة، الاثنين.

وتبين أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات نتج عنه الحريق الذي التهم أجزاء من الشقة، ما أسفر عن مصرع طفلة وإنقاذ شقيقيها الأكبر سنا.

مفوضي الدولة: قرار وقف مجلس إدارة النادي صدر صحيحاً متفقاً مع القانون

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تقريرًا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق وآخرين، والتي طعن فيها علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في اول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.

إهمال الأم انتهى بكارثة.. مصرع طفلة وإنقاذ شقيقيها في حريق "شقة فيصل"

كشفت التحريات والمعاينة عن ملابسات جديدة في مصرع طفلة إثر حريق شقة سكنية بشارع فيصل، اليوم الاثنين.

لليوم الرابع.. الإنقاذ النهري تبحث عن جثة "غريق الجيزة"

لليوم الرابع على التوالي، تمشط قوات الإنقاذ النهري بالجيزة نهر النيل؛ لانتشال جثة شاب غريق.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بالقرب من نزلة الطريق الدائري "المنيب".

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري؛ لتمشيط المنطقة وانتشال الجثة.

مرتضى منصور: عايزين يطفشوا لعيبة الزمالك.. وهعمل فيديو والكل هيتفرج

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إن هناك تربص بنادي الزمالك واللاعبين الحاليين "عايزين يطفشوا اللعيبة اللي في النادي زي ما طفشوا مصطفى محمد.. ده الزمالك معندوش مهاجم وبيلعب من غير مهاجمين".

"المفوضين" توصي برفض طعون مرتضى منصور على حكم تأييد حل مجلس الزمالك

أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامة من هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادي، والذي يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضي منصور.

سيجارة حشيش كشفت المستور.. حكاية جريمة الغدر والخيانة في الصف

لم يكد يفرغ "رفعت" من جريمته النكراء بتخلصه من جريمة رفيق الدراسة وسط الهيش حتى استولى على هاتفه ابتاع بثمنه "سجارتين حشيش". أسرع لإخفاء "التوك توك" ملك القتيل بجراج صديقه بمنطقة حلوان بعد إزالة آثار الدماء.

29 يوما وتنتهي مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.. وهذه عقوبة المخالفين

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكل المركبات.

ضبط 18 قطعة أثرية بحوزة ٣ أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بحوزتهم 18 قطعة أثرية بسوهاج.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بالمراغة.

مفصولة الرأس.. العثور على جثة عامل مذبوح بالسلام

شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث ضم رؤساء وضباط مباحث شرق القاهرة، لسرعة كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل سوبر ماركت مذبوح داخل شقته بشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام.