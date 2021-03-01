"زراعة البرلمان" تناقش مشكلات مشروع المليون ونصف فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماع مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة التحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف مليون فدان، بحضور اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وقال الحصري، إن الاجتماع يأتي استكمالًا لما بدأته اللجنة من قبل في الفصل التشريعي السابق، بشأن مناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف مليون فدان، والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة من قبل بشأن حل المشكلات التي تواجه المشروع.

وأكد الحصري، أهمية ذلك المشروع القومي، الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة حجم الإنتاج والتصدير للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى بناء استثمارات صناعية من خلالها، وتوفير فرص عمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح الحصري: "بالفعل تم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة، بشأن حل مشكلات الاتصالات بمناطق المشروع، وتم التعهد خلال الاجتماع من خلال ممثل وزارة الصحة، بإمداد الوحدات الصحية التي تم إنشاءها بمناطق المشروع، بالأطباء والمعدات الطبية اللازمة، خلال شهر مارس المقبل".

وتابع رئيس لجنة الزراعة: "أيضًا تم إعلان أنه جاري التنسيق حاليًا، مع الجهات المعنية لإنهاء مشكلة الكهرباء، بعد إعداد المقايسة اللازمة بشأنها، مؤخرًا".

وأكد اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري، اهتمام الشركة بالانتهاء من البنية التحتية بمختلف مناطق المشروع، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من الدولة في تكاليف البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان.

وأعلن أنه تم التنسيق مع كل من المركز القومي للبحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي، لإنشاء أول مراكز بحثية في مناطق المشروع، لتقديم الخدمات البحثية للمنتفعين من المشروع.

وأشار إلى أن هناك تحدي كبير في منطقة المغرة، بسبب زيادة ملوحة المياه به، وهو ما نسعى لمواجهته.

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