من 4 ابتدائي لـ3 ثانوي.. "التعليم" تطلق الحصص التعليمية على منصة البث المباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن بدء بث حصص تعليمية في جميع المواد للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، من خلال منصة البث المباشر على الرابط: Https://Stream.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة، في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة:اضغط هنا

كما دعت الوزارة أبنائها الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.

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