بنوك دم مستشفيات اليمن للحوثيين

كشف مصدر طبي في صنعاء عن توجيهات حوثية بحصر الدم المتوفر في بنوك المستشفيات لجرحى الجبهات فقط، وعدم الاستفادة منه لأي مريض أو محتاج آخر مهما كانت الظروف، مع توجيهات لإجبار المواطنين على التبرع بالدم بالقوة تحت ما يسمى مبادرة دعم الجبهات.

قائلا: صدر تعميم سري ممن يسمى وزير الصحة في حكومة الانقلاب الحوثية طه المتوكل للمستشفيات كافة في صنعاء يمنعها من استخدام الدم المتوفر في بنوك الدم بالمستشفيات من تاريخه، وتسخيرها لجرحى الجبهات فقط، فيما الحالات الأخرى سواء أكانت حرجة أو تستدعي إنقاذ حياة أو غيرها، وتحتاج إلى الدم فإن عليها إذا استدعت الضرورة الشراء بمبالغ مالية يتم تحديدها من بنك الدم بالمستشفى، وبشرط أن يتم الدفع فوريا ويحضر البديل خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

مبالغ كبيرة

بين المصدر أن المبالغ التي فرضها الحوثيين هي مبالغ مالية كبيرة وتعجيزية واستغلال للظروف والحاجة، وهي بمثابة سرقة واحتيال ونصب، مع عدم مراعاة لظروف الناس.

مشيرا إلى أن المبلغ الذي فرضه وزير صحة الحوثيين هو 80 ألف ريال يمني، أي ما يعادل 1200 ريال سعودي، مع زيادة في الرسوم لفصائل الدم النادرة، وهو مبلغ تعجيزي ومن الصعب جدا توفيره لدى الكثير خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة، ومع ذلك لم يكتف بسرقة أموالهم بل فرض على المستفيدين من الدم إحضار متبرعين لتعويض ذلك النقص خلال مدة 24 ساعة.

خدعة المواطنين

أضاف المصدر أن الحوثيين وضعوا الكثير من الإعلانات والملصقات في كل مكان بالعاصمة صنعاء، تدعو المواطنين للتبرع بالدم، ومنحهم مقابل ذلك كافة الخدمات التي احتالوا على الناس بها كثيرا خلال الفترات الماضية، ومنها أولوية التعليم والابتعاث والصحة والتوظيف والمواد الإغاثية وغيرها.

إعفاء الحوثيين

أكد المصدر أن القرار الحوثي الذي أصدره وزير صحة الانقلابيين لا ينطبق تنفيذه على الحوثيين، وتم عمل استثناء كامل لهم كالمعتاد، مشيرا إلى أن توجيهات سابقة منعت استقبال أي حالات من كورونا إلا للحوثيين فقط وتقديم الخدمة الكاملة لهم، في تمييز عنصري مقيت، يأتي في ظل تردي الخدمات الصحية، وتزايد في أعداد الوفيات بمختلف الأمراض والأوبئة.

مضيفا أن عدد المصابين والجرحى من الحوثيين تزايد خلال الفترة القريبة الماضية خاصة في جبهات مأرب، وسبب للحوثيين قلقا وحرجا من عدم وجود مستشفيات تكفي لاستقبالهم، مما استدعى أن يفرض على الكثير من الحالات مغادرة المستشفيات مهما كانت الحالات متردية، وفتح المجال لاستقبال مصابي الجبهات الحوثيين.

شروط فرضها الحوثي للحصول على دم في المستشفيات اليمنية:

- في الحالات الحرجة يجب عليهم الشراء بمبالغ مالية يتم تحديدها من بنك الدم بالمستشفى

- بشرط أن يتم الدفع فوريا 80 ألف ريال يمني

- يجب أن يحضر البديل خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.