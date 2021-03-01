اخبار العالم

«الصحة العالمية» تقدم نصائح لوقف تفشي «كورونا»

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، نصائح للدول من أجل تفادي تفشي فيروس المستجد.
وحث أدهانوم جيبريسوس الدول على ألا تخفف إجراءات مكافحة انتشار المرض. وأشار إلى أن الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة «كوفيد - 19».
وقال تيدروس: «إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات، فإنها ترتكب خطأ. لا تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي» للمرض.
وأوضح أن إصابات على مستوى العالم زادت في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سبعة أسابيع.
وقال تيدروس، إن الزيادة «محبطة، لكنها ليست مفاجئة». 
وأشار المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن غانا وساحل العاج باتتا، اليوم الاثنين، أول دولتين تطلقان حملة التطعيم بلقاحات مقدمة من آلية «كوفاكس»، وهو البرنامج الدولي لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. 
وانتقد الدول الغنية أيضاً؛ لأنها تخزن اللقاحات.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا