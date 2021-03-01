«الصحة العالمية» تقدم نصائح لوقف تفشي «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، نصائح للدول من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحث أدهانوم جيبريسوس الدول على ألا تخفف إجراءات مكافحة انتشار المرض. وأشار إلى أن الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة «كوفيد - 19».

وقال تيدروس: «إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات، فإنها ترتكب خطأ. لا تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي» للمرض.

وأوضح أن إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم زادت في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سبعة أسابيع.

وقال تيدروس، إن الزيادة «محبطة، لكنها ليست مفاجئة».

وأشار المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن غانا وساحل العاج باتتا، اليوم الاثنين، أول دولتين تطلقان حملة التطعيم بلقاحات مقدمة من آلية «كوفاكس»، وهو البرنامج الدولي لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وانتقد الدول الغنية أيضاً؛ لأنها تخزن اللقاحات.