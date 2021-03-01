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فرنسا تأسف لرفض إيران المشاركة في اجتماع بشأن الاتفاق النووي

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:57
مفاعل نووي إيراني (أرشيفية)
عربي ودولي

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قالت فرنسا، الاثنين، إنها تأسف لرفض إيران المشاركة في محادثات غير رسمية مع القوى العالمية والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها أضافت أنها تواصل العمل على إيجاد حل للخروج من المأزق.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية «ما زلنا مستعدين بالكامل للعمل مع شركائنا (الأوروبيين) والمشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن أي حل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض يتيح لإيران احترام التزاماتها النووية وللولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015». 

المصدر: وكالات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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