أول عملية تطعيم لـ«كوفاكس» والعالم يترقب نشر لقاح «جونسون»

ابوظبي - سيف اليزيد - أصبح رئيس غانا نانا أكوفو-أدو الاثنين أول شخص يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا في إطار آلية كوفاكس العالمية، في وقت تستعد الفرق الصحية الأميركية لتوزيع أربعة ملايين جرعة من لقاح جونسون اند جونسون الذي يتطلب حقنة واحدة.

وتسعى آلية كوفاكس التي أنشئت لضمان عدم استبعاد الدول الفقيرة من اللقاحات ضد كوفيد-19 وسط استئثار الدول الغنية بها، إلى توزيع ملياري جرعة بنهاية العام.

وبث التلفزيون مشاهد مباشرة لتلقي أكوفو-أدو جرعة من لقاح أسترازينيكا مع زوجته، قبل يوم على نشر أول دفعة لقاحات قوامها 600 ألف جرعة في أنحاء غانا في إطار آلية كوفاكس.

وقال الرئيس «من المهم أن أعطي المثل على أن هذا اللقاح آمن، بأن أكون أول شخص يتلقاه، من أجل أن يشعر كل شخص في غانا بارتياح إزاء تلقيه».

في الولايات المتحدة من المقرر أن يتم نشر 3,9 مليون جرعة من لقاح جونسون اند جونسون، بعد أن انضم إلى اللقاحات الأخرى في الحصول على ضوء أخر من الهيئات الناظمة الأميركية.

ومن شأن نشر لقاح جونسون أن يوفر الدعم لخطة الرئيس جو بايدن للسيطرة على الفيروس الذي أودى بأكثر من مليون أميركي، وجعل الولايات المتحدة أكثر الدول المتضررة.

وتعد اللقاحات ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في العالم وتنشيط الاقتصاد، بعدما أودى الوباء بأكثر من 2,5 مليون شخص في العالم.

ونُفذت أكثر من 224 مليون عملية تطعيم على مستوى العالم، بحسب معطيات وطنية. وكانت الفلبين آخر دولة باشرت حملة التطعيم الاثنين.

وباشرت بعض الدول بخطوات حذرة رفع قيود صارمة على الحياة اليومية بموازاة استقرار أعداد الإصابات. وسارع الألمان إلى صالونات الشعر التي أعيد فتحها الاثنين.



