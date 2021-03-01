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السعودية: التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي لم يقدم أدلة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

المملكة العربية

أكد سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، اليوم الاثنين، على أن تقرير المخابرات الأمريكية في واقعة قتل الصحفي جمال لم يقدم أي أدلة دامغة.

وأوضح السفير المعلمي، في تغريدات على تويتر، أن التقرير يستند على الافتراضات ولا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول.

وأضاف أن الأمير ”تقبل بشجاعة المسؤولية الأخلاقية وقدم المتهمين للعدالة وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات… القضية أغلقت“.

وكانت السعودية رفضت، مساء الجمعة، ما ورد في التقرير الأمريكي الخاص بمقتل خاشقجي.‎
ونشرت الإدارة الأمريكية التقرير الذي جاء خاليًا من أي دليل على المزاعم بشأن علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر عنها، إن “حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة“.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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