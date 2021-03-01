البنتاغون: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها “ولدينا التزامات تجاهها”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، اليوم الاثنين، الالتزام مجددا بدعم السعودية كشريك استراتيجي، مؤكدة أن العلاقات العسكرية الأميركية السعودية في تقدم.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين، إن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها “ولدينا التزامات تجاهها”.

في سياق آخر، أوضح البنتاغون أن ضربة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل عنصر بميليشيا موالية لإيران وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة “سنواصل عملية التقييم، كما تعلمون، وإذا طرأ تغيير فسوف نخطركم بالتأكيد”.

كانت الولايات المتحدة قد دانت بشدة هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في السعودية، مؤكدة التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع المملكة.