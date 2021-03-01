430 مليون دولار مقدَّمة من السعودية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله الربيعة، الاثنين، عن تعهد المملكة العربية السعودية بـ 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام ، يتم تنفيذها من خلال المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.2021.

وقال في كلمته أمام ممثلين عن نحو 100 دولة وجهة مانحة عبر الشاشة، في افتتاح مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، إن السعودية دأبت على تقديم مساعداتها للمجتمعات المحتاجة دون تمييز.

كما أوضح أن المملكة تصدرت الدول المانحة للدول المحتاجة على المستويين الإقليمي والدولي وفي مقدمة هذه الدول اليمن.

وأضاف: “إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها المعاناة الصحية والاقتصادية من جراء جائحة كوفيد – 19، وما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تصعيد كبير في اليمن وبالأخص محافظة مأرب، التي كانت ملاذا آمنا للنازحين في اليمن”، مشيرا إلى أنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار.

كما دعا لوقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه، وبالتالي للمنطقة والعالم أجمع.

وأكد الدكتور الربيعة في ختام كلمته حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية؛ للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.