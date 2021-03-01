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فرنسا تؤكد تمسكها بحزم بأمن السعودية واستقرار المنطقة

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 54 دقيقة

وفرنسا

أكدت فرنسا اليوم على تمسكها بحزم بأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، الحوثيين إلى وقف هجماتهم فوراً على مأرب وكذلك وقف أنشطتهم الإقليمية المزعزعة لاستقرار المنطقة.

إلى ذلك، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن الهجمات الحوثية ضد مناطق مدنية في السعودية انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المملكة.

كما شددت على ضرورة التزام الحوثيين البناء بإيجاد مخرج من الأزمة اليمنية، لافتة إلى دعم الجهود الأممية لحلّ شامل.
إدانات أوروبية

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية أعلن، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية.

وقال “مثل هذه الهجمات تعرض المدنيين للخطر، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني”، مضيفاً “يجب أن تتوقف هذه الهجمات”.

بدوره، دان السفير الفرنسي بالرياض، الهجوم الباليستي على العاصمة السعودية، واعتداءات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي على مدينتي جيزان وخميس مشيط.

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محررين الخليج 365

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