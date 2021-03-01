عاجل.. المغرب يقطع علاقاته مع ألمانيا بسبب “خلافات عميقة”- وثيقة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت رسالة وجهها وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى سعد الدين العثماني، وأعضاء الحكومة، عن قرار للمغرب، بقطع علاقاته المؤسساتية مع ألمانيا.

وقالت الرسالة الموقعة اليوم الإثنين، من طرف الوزير، ناصر بوريطة، إن القرار الذي اتخذه، يأتي بسبب “خلافات عميقة” بين الرباط وبرلين، تتعلق بقضايا المغرب المصيرية.

وأوضح بوريطة، أن القرار يتعلق بقطع جميع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مع نظيرتها الألمانية.

ويشمل القرار أيضا، قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون، والمنظمات السياسية الألمانية.

وبحسب المراسلة أيضا، فقد تقرر قطع العلاقات الخارجية مع سفارة ألمانيا في الرباط، وجميع الاتصالات بين الجانبين.