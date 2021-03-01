الحكومة المغربية تمدد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

مددت الحكومة المغربية فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء على الساعة 9 ليلا.



ووفق بيان للحكومة، يأتي هذا القرار تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

وتقتضي الإجراءات الاحترازية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء من كل يوم.

كما يقضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا، من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

كما يرتبط هذا الإجراء، على الخصوص، بمنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، وسيتم أيضا الإبقاء على جميع التدابير الوقائية المعلن عنها سابقا.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسريع المملكة لعملية التلقيح، لبلوغ مناعة جماعية في أقرب الآجال.

وبلغ عدد التطعيمات التي منحتها المملكة لمواطنيها والمقيمين بترابها ثلاثة ملايين ونصف مليون جُرعة إلى غاية الأحد.

وتطمح المملكة إلى بلوغ هدف مليون تلقيح في الأسبوع، بحسب ما صرح به وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت.