انت الان تتابع خبر الصين تقدم للبنان 50 ألف جرعة لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، أن بلاده ستقدم 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا لبيروت.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال كيجيان: "بناء على طلب من الجانب اللبناني، قررت الحكومة الصينية إهداء 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المعطل إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء الكورونا".
وأضاف: "في أيار عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في منظمة الصحة العالمية أنه عند نجاح الصين في تطوير اللقاح ودخول مرحلة التطعيم فى الصين، سيخدم اللقاح الصيني المنفعة العامة العالمية مما يشكل مساهمة صينية في إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها فى الدول النامية".
وأضاف: "في أيار عام 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في منظمة الصحة العالمية أنه عند نجاح الصين في تطوير اللقاح ودخول مرحلة التطعيم فى الصين، سيخدم اللقاح الصيني المنفعة العامة العالمية مما يشكل مساهمة صينية في إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها فى الدول النامية".