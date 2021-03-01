المغرب يعلن قطع الاتصالات مع السفارة الألمانية بالرباط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة مفاجئة، أعلنت المملكة المغربية، الإثنين، قطع جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.

وأرجعت الخارجية المغربية الخطوة، في بيان وصلت ”الخليج 365” نسخة منه، لوجود سوء تفاهم عميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وحث ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، حث القطاعات الحكومية على وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية، وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.

وبحسب البيان، فقد وجهت الرسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وإلى أعضاء الحكومة.