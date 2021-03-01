شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط تركي مفضوح بقيادة «سياسي هارب» لإعادة «الإخوان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذرت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة الدكتورة داليا زيادة، من تحركات السياسي المصري الهارب في تركيا أيمن نور خلال الأسابيع الماضية، والهادفة إلى محاولة إعادة جماعة الإخوان إلى الساحة المصرية مرة أخرى، لكنها أكدت أن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل كون الإرادة الشعبية ترفض عودة التنظيم الإرهابي بعد أن دنسوا التراب المصري بالدماء.

وقالت زيادة إن تحركات نور تتم بتكليف من التنظيم الدولي للإخوان، لتنفيذ مخططهم الجديد من خلال تدشين ما يسمى «اتحاد القوى الوطنية المصرية» كغطاء مدني لعودة الإخوان مقابل ملايين الدولارات، وأضافت أن قيادات التنظيم الدولي الإرهابي كلما فشلت في ملف إثارة الفوضى في البلاد سرعان ما تبحث عن خدعة أخرى، ولكن أوراقهم أضحت محروقة ومكشوفة.

وكشفت الناشطة الحقوقية أن صاحب قناة الشرق «الإخوانية» عميل الجماعة الإرهابية اعتاد الكذب والفبركة والخيانة وبيع الأوطان بالتعاون مع الهاربين خارج البلاد بهدف إشاعة الإحباط وعرقلة النجاحات والإنجازات وتشويه مصر في الخارج، وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

ولفتت في تصريح لـ«الخليج 365» إلى أن الهارب نور انتمى إلى خريطة إعلام الجماعة الإرهابية في الخارج، وأشرف على واحدة من القنوات التابعة للتنظيم، مقدما نفسه فى دور جديد «معارض تحت الطلب» والسماح لها بممارسة أنشطة معادية عبر الأراضي التركية بالتعاون مع عناصر جماعة الهاربين إلى تركيا وبعض الدول الأوروبية بعد سقوط نظام الإخواني في مصر عام 2013.