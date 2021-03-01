شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة أربعة مسؤولين روس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل-أ.ف.ب

وافق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار في سلطات العدالة وإنفاذ القانون متهمين بالضلوع في اعتقال معارض الكرملين أليكسي نافالني. وأفادت مصادر دبلوماسية أن أسماء المسؤولين المشمولين بالعقوبات ستنشر في الجريدة الرسمية للتكتل، الثلاثاء، بعد أن يوافق سفراء الدول الأعضاء على لائحة الشخصيات المستهدفة التي وضعتها بروكسل.

وأوضح مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما أنّ القائمة تتضمن رئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف، ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، والمدعي العام إيجور كراسنوف، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.

وسيكون المسؤولون الروس أول المستهدفين بموجب نظام عقوبات جديد للاتحاد الأوروبي ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر. وسيتم منع المسؤولين الروس من السفر إلى دول التكتل، فيما ستجمد أي أصول يمتلكونها على أراضي الاتحاد.