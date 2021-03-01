شكرا لقرائتكم خبر عن «الدوما» الروسي يلوح بالخروج من مجلس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- «إنترفاكس»

طالب مجلس الدوما (النواب) الروسي باتخاذ إجراء حاسم في حال تحرك المجلس الأوروبي لإنشاء آلية لرصد حماية حقوق الإنسان في روسيا.

واعتبر بيوتر تولستوي، نائب رئيس مجلس الدوما، أن على موسكو أن تستعد للخروج من مجلس أوروبا في حال تحركه لإنشاء آلية لرصد حماية حقوق الإنسان في البلاد. وقال تولستوي، الاثنين، أثناء مناقشة نظمها مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) بمناسبة مرور 25 عاماً على حصول روسيا على عضوية مجلس أوروبا: «بإمكاننا أن ننشئ محكمة أوروبية خاصة بنا لحقوق الإنسان مع حلفائنا إذا وجدوا».

وتابع أنه في حال عدم وجود الحلفاء، فيمكن إنشاء آلية مراقبة إضافية داخل المنظومة القانونية الروسية، كفيلة بتلبية تطلعات مواطنينا في حماية حقوقهم. وأشار البرلماني إلى أن القرارات النهائية في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية تعود إلى رئيس الدولة، معرباً عن اعتقاده بضرورة مراجعة دور روسيا في مجلس أوروبا.

وفي 17 فبراير طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الروسية بالإفراج عن أليكسي نافالني، مؤسس «صندوق مكافحة الفساد» (وهي منظمة مصنفة «عميلاً أجنبياً» من قبل وزارة العدل الروسية)، من سجنه كـ «إجراء مؤقت»، الأمر الذي وصفه الجانب الروسي بالتدخل في شؤونه وممارسة الضغط عليه.