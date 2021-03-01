شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تطلق خدمتها الإخبارية في ألمانيا مايو المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

أعلنت شبكة «فيسبوك»، الاثنين، عن إطلاق منصتها الإخبارية «فيسبوك نيوز» في ألمانيا اعتباراً من أيار/مايو، وستبث من خلالها مقالات من نحو مئة وسيلة إعلامية محلية وافقت على العرض المالي المقدم من الشبكة العملاقة.

وأعلنت المجموعة المملوكة لمارك زاكربرج أن «فيسبوك نيوز، وهي مكان مخصص للمحتوى الصحفي، ستنطلق في أيار/مايو 2021 في ألمانيا».

وترتكز الخدمة التي أطلقت نهاية 2019 في الولايات المتحدة، ثم نهاية كانون الثاني/يناير في بريطانيا، على شريط إخباري مؤلف حصراً من محتويات لناشرين صحفيين يتلقون تمويلاً مباشراً من «فيسبوك». ومع هذا المشروع، تظهر المجموعة رغبتها في الترويج للصحافة والتصدي للاتهامات الموجهة لها بالتلكؤ في مواجهة التضليل الإعلامي.

وتعاونت «فيسبوك» مع «أكثر من مئة مؤسسة إعلامية» في ألمانيا، بينها أسماء بارزة من أمثال «دير شبيغل» و«فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» إضافة إلى صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية.

غير أن الخدمة ستفتقر للمحتوى المقدم من مؤسسات كبرى بينها مجموعة «أكسيل سبرينغر» ناشرة صحيفة «بيلد» الأوسع انتشاراً في ألمانيا والتي رفضت الانضمام للمشروع.

وقال ناطق باسم المجموعة: «ثمة إشكالية في أن تحاول منصة أن تصبح وسيلة إعلامية إخبارية وتخصص لبعض الناشرين تمويلاً ضئيلاً للغاية».

وأضاف: «نحن نؤيد إقرار حق نشر أوروبي يتيح لجميع الناشرين بطريقة شفافة تلقي تمويل منصف». ويعيش الناشرون الصحفيون أزمة كبيرة بسبب تضاؤل الإيرادات الإعلانية التي استحوذ عمالقة القطاع الرقمي على السواد الأعظم منها وهي تبث مقالاتها من دون أي مقابل. وتفاقم الوضع مع جائحة «كوفيد-19» التي سددت ضربة قوية للسوق الإعلانية.