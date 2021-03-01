شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ملحوظ في فنادق دبي.. 452 ألف زائر دولي في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استقبلت فنادق دبي خلال يناير/ كانون الثاني 2021 نحو 452 ألف زائر دولي، وذلك وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وبحسب بيانات «دبي للسياحة»، حقق القطاع الفندقي في المدينة معدلات إشغال مرتفعة خلال الشهر ذاته 2021 لتصل إلى 69%، وذلك على الرغم من تأثيرات «كوفيد-19» وتراجع أعداد السياحة الدولية على مستوى العالم.

وجاء هذا الإشغال الفندقي المرتفع بدعم من الشقق الفندقية المتوسطة التي سجلت إشغالات بنحو 83%، ثم الشقق الفندقية الفخمة والفنادق من فئة 1-3 نجوم بإشغالات بلغت 75%، ثم الفنادق من فئة 4 نجوم بنسبة 70%، ثم الفنادق من فئة 5 نجوم بنسبة 59%.

47 % زيادة معدل إقامة النزلاء إلى 5.3 ليلة

711 منشأة فندقية تضم 127814 مفتاحاً

وعلى الرغم من تراجع عدد الغرف المحجوزة «ليالي المبيت» في يناير 2021 إلى نحو 2.65 مليون ليلة، مقارنة مع 3.31 مليون ليلة في 2020، بسبب قيود السفر في العديد من بلدان العالم، إلا أن طول مدة إقامة النزلاء ارتفع بنحو 47.2% إلى 5.3 ليلة في 2021، مقارنة مع 3.6 ليلة في 2020.

وتراجعت مؤشرات الأسعار والعائد بنسبة متفاوتة، حيث بلغ معدل السعر اليومي نحو 425 درهماً في 2021، مقارنة مع 506 دراهم، بينما بلغ العائد من الغرف المتوفرة نحو 293 درهماً، مقارنة مع 434 درهماً.

وأظهرت بيانات «دبي للسياحة» أن جنوب آسيا حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي في يناير 2021، بعد أن استحوذت على 32% من إجمالي الزوار، ثم جاءت أوروبا الغربية في المركز الثاني بنسبة 20% من الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 16%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10%، ثم إفريقيا 9%، ثم الأمريكتان 5%، واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة دول شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 4% لكل منطقة. وجاءت الهند في صدارة أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال يناير 2021 بنحو 124 ألف زائر، ثم المملكة المتحدة بـ28 ألف زائر، ثم روسيا بـ27 ألف زائر، ثم فرنسا 22 ألف زائر، ثم مصر 16 ألف زائر، ثم نيجيريا 13 ألف زائر، ثم باكستان 12 ألف زائر، والولايات المتحدة الأمريكية 12 ألف زائر، وكازاخستان 10 آلاف زائر وعمان 10 آلاف زائر.

تراجع عدد المنشآت

وبحسب بيانات «دبي للسياحة»، تراجع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنسبة 5% إلى 711 منشأة فندقية في يناير 2021، مقارنة مع 746 منشأة بنهاية يناير 2020، ورغم تراجع عدد المنشآت، ارتفع عدد الغرف المتوفرة هامشياً عند 127,814 غرفة وشقة فندقية، بدعم من خروج منشآت فندقية ذات طاقة استيعابية منخفضة، وافتتاح منشآت فندقية تضم عدد أكبر من الوحدات الفندقية.

يذكر أن فنادق دبي استقبلت خلال العام 2020 نحو 5.51 مليون زائر دولي، بالرغم من التحديات الكبرى التي يشهدها قطاع السياحة والسفر بسبب القيود المفروضة على حركة السفر الدولية في العديد من بلدان العالم. وتستقبل دبي زوارها من مختلف الأسواق السياحية والدول المفتوحة بإجراءات احترازية وتدابير وقائية لحماية الزوار والسياح الدوليين.