شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتألق مع انحسار السندات والتفاؤل باللقاح والتحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، في أولى جلسات مارس، الإثنين، إذ هدأت أسواق السندات بعد موجة مبيعات استمرت شهرا، بينما عززت أنباء مشجعة بشأن لقاح جونسون آند جونسون الجديد وإجراءات التحفيز الرهانات على تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي خلال التداولات بمقدار 660 نقطة أو 2.2% بقيادة بوينج التي قفزت 6.8%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2.1% حيث تم تداول جميع القطاعات الـ 11 في المنطقة الخضراء. كما ارتفع مؤشر ناسداك الذي تضرر بشدة الأسبوع الماضي، بنسبة 2.1%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.43% يوم الاثنين، منخفضًا 3 نقاط أساس عن يوم الجمعة وانخفض من أعلى مستوى له في الآونة الأخيرة عند 1.6% يوم الخميس.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسبوع الماضي في ظل انحسار المبيعات في أسواق السندات، كما عزز المعنويات التفاؤل إزاء حملات التطعيم للوقاية من كوفيد-19 وحزمة تحفيز أمريكية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 لأسهم المنطقة 1.6 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش عقب مكاسب قوية للأسهم الآسيوية رغم بيانات النشاط الصناعي في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي ليقترب من أقل مستوى في شهر يوم الجمعة مع تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم بسبب حزمة تحفيز أمريكية ضخمة أخرى كما أن إعادة فتح الاقتصاد العالمي قد تدفع بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة، بينما ربح المؤشر كاك 30 الفرنسي والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5 بالمئة لكل منهما.

وارتفعت أسهم قطاع التعدين 2.2 بالمئة وكان أكبر الرابحين بين القطاعات وقفزت أسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة أكثر من اثنين بالمئة.

وكان سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بمكسب 5.4 بالمئة بعد أن رفعت بيل هانت تصنيف السهم إلى التوصية «بالشراء» بفضل توقعات بتعافي الطلب على السفر خلال الصيف.

الأسهم اليابانية

إلى ذلك، سجل المؤشر توبكس الياباني أكبر قفزة في سبعة أشهر مع توقف مبيعات سندات الخزانة الأمريكية مما دعم المؤشر ناسداك الزاخر بأسهم التكنولوجيا وأدي لصعود أسهم الشركات المحلية لصناعة الرقائق.

وقفز المؤشر 2.04 بالمئة إلى 1894.94 نقطة وهو أكبر مكسب منذ 11 أغسطس آب بينما تقدم المؤشر نيكي القياسي 2.41 بالمئة إلى 29663.50 نفطة وهو أكبر مكسب منذ 29 ديسمبر كانون الأول 2020.

وتعافت الأسهم الإثنين، عقب تسجيل أكبر خسائر في نحو عام الأسبوع الماضي بعدما أثار صعود عائدات السندات العالمية قلق المستثمرين الذين يخشون بالفعل التقييمات المرتفعة في السوق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير اقتصادي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس آست مانجمنت: «سيستعيد نيكاي مستوى 30 ألفا عاجلا أم آجلا، وذلك مرهون بأداء عائدات السندات الأمريكية.

في البداية، ارتفعت العائدات نتيجة توقعات بتعاف اقتصادي، وهو ليس بالأمر السيء لسوق الأسهم».

ويوم الجمعة، ارتفع المؤشر ناسداك 0.56 بالمئة بعد ارتفعت عائدات السندات الأمريكية، وتتأثر أسهم التكنولوجيا الغالبة على المؤشر بارتفاع العائدات بينما نزل المؤشر داو جونز الصناعي 1.5 بالمئة وتراجع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بواقع 0.48 بالمئة.

وقفزت أسهم شركات الرقائق، فصعد سهم طوكيو إلكترون 2.09 بالمئة وأدفانتست 4.23 بالمئة وسكرين هولدينجز 3.49 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 5.46 بالمئة وكان أكبر مساهم في مكاسب نيكي يليه سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس الذي صعد 2.71 بالمئة.

وتصدر سهم شركة شارب الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر وانخفض 2.83 بالمئة وتلاه سهم راكوتين الذي خسر 2.02 بالمئة وسهم سكك حديد غرب اليابان الذي نزل 0.88 بالمئة.

وتقدم 206 أسهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 17.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.

(رويترز)