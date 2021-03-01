«هيئة الرياضة» تحث على إجراء انتخابات السباحة «العالقة»

دبي: مسعد عبدالوهاب

حثت الهيئة العامة للرياضة، جميع الأطراف المعنية، بإجراء انتخابات اتحاد السباحة للدورة الجديدة 2020-2021 من الجمعية العمومية، بوصفها مصدر التشريع، علاوة على إدارة الاتحاد ولجنة الانتخابات التي شكلتها الجمعية العمومية لهذا الغرض، الالتزام التام بكل اللوائح والمواثيق الدولية والقواعد الإجرائية المنظمة للعملية الانتخابية، لتلافي أية تجاوزات في إجرائها، لتتم على نحو صحيح، وفق التشريعات والقواعد الدولية السارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعيد عبدالغفار أمين عام الهيئة، عبر التواصل المرئي مع سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، بحضور عبدالله الوهيبي أمين عام الاتحاد.

وكشف الوهيبي عن أن الاجتماع تم بناء على طلب من الاتحاد من أجل المشورة الفنية، فيما يخص إجراء انتخابات الدورة الإدارية الجديدة، وقوبل الطلب بموافقة من الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار، وتم خلاله استعراض الوضع الراهن بخصوص الانتخابات، مع تأكيد ضرورة تحديد مسؤوليات الأطراف المعنية بالانتخابات، وتشمل الجمعية العمومية التي تمثل السلطة التشريعية، ثم الاتحادين المحلي والدولي للسباحة، واللجنة الأولمبية الوطنية، بحيث لا يتم أي تجاوز خلال إجراء الانتخابات.

وأضاف الوهيبي: «أطلعنا الأمين العام للهيئة على كل الإجراءات والمراسلات التي تمت ما بين الاتحادين المحلي والدولي، كما تم استعراض اللائحة الاسترشادية وأحكام الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية وفق تعديل يوليو 2020 الملزم للاتحادات الوطنية بتنفيذ تعليمات الميثاق الأولمبي» علاوة على دستور الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، والهيئة أبدت استعدادها لمساعدتنا خلال الفترة المقبلة في ما يخص التشريعات القانونية».

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات تشكيل مجلس الإدارة الجديد لاتحاد السباحة لاتزال عالقة، بناء على توجيه «فينا» في 22 من سبتمبر الماضي، بألّا يتم إجراء العملية الانتخابية حتى يتم الاعتماد النهائي للوائح من قبله، علماً أن الاجتماع الأخير للجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في 20 فبراير الماضي، أسفر عن اعتماد «العمومية» للتعديلات التي طلب الاتحاد الدولي إدخالها على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وتخص جعل شرط المؤهل الدراسي للمرشح لرئاسة الاتحاد الثانوية العامة، بدلاً من الشهادة الجامعية، كما وافقت على التعديلات الخاصة بالقواعد المتعلقة بمكافحة المنشطات، علاوة على أخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي للسباحة عند تعديل النظام الأساسي للاتحاد من الجمعية العمومية مستقبلاً.