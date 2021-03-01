شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة القاسمية و«إعلامي الشارقة» يدرّبان في تحديث صناعة البرامج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعزيزاً لأطر الشراكة بين الجامعة القاسمية والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، قدم الدكتور عمرو عبد الحميد، أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بكلية الاتصال، دورة تدريبية، تناولت الاتجاهات الحديثة في إنتاج البرامج التلفزيونية والتقنيات الحديثة في صناعة المحتوى، واستخدام المنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز في التصوير وتنفيذ الإستوديوهات الافتراضية.

استهدفت الدورة موظفي الاتصال الحكومي، والعاملين في الإعلام وطلبة الجامعات الإماراتية، والمتدربين بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. وأشرف عليها الدكتور عطا حسن، عميد كلية الاتصال.

واستعرضت الدورة التي اختتمت مساء أمس، بعد أن تواصلت على مدى يومين نماذج من الخرائط البرامجية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتلفزيون أبوظبي، و«سكاي نيوز عربية»، شملت بيان عدد من مختلف أنماط الأشكال البرامجية المستحدثة وكيفية تنفيذها وآليات تحريرها وإخراجها تلفزيونياً.

وفي هذا الاطار حرص الدكتور عبد الحميد، على إفادة المشاركين، وصقل قدراتهم المهنية في العمل الإعلامي، وتدريبهم على مهارات استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمونتاج الرقمي عبر برنامج «أدوبي بريميير» في تنفيذ مختلف البرامج التلفزيونية بالتطبيق على نماذج فعلية لما تبثه قنوات إماراتية، وأبدى الطلبة معها تفاعلاً كبيراً واستفادة من الشروح المقدمة بها.

فيما أكد الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمكتب الإعلامي، عبر الاستفادة من خبرات الأساتذة في تقديم الدورات المتقدمة.

ولفت إلى أن نجاح الشراكة يسهم في مواصلة طرح الدورات التدريبية المختلفة، لاسيما مع استفادة المشاركين وإشادتهم بمحاور الدورة.