الدور 16.. عجلة كأس العرش تعود إلى الدوران من جديد

جدة - عبدالحي حسين - تعود منافسات كأس العرش لكرة القدم إلى الدوران من جديد في دور 16، إذ ستفتتح مباريات هذا الدور، يوم غد الثلاثاء، وستختتم يوم الخميس المقبل، الرابع من شهر مارس.

وسيعرف يوم غد إجراء مبارتين، إذ سيواجه فريق نهضة بركان نظيره المغرب الفاسي، في مباراة ستكون صعبة على الطرفين، إذ سيسعى كل واحد منهما إلى حسم التأهل لصالحه في الوقت الأصلي، فيما يستضيف سريع واد زم فريق الوداد الرياضي في مباراة صعبة على الورق للوادزميين، نظرا إلى أن الفريق الأحمر يعيش أزهى فتراته، آخرها الفوز على كايزر برباعية في دوري الأبطال، إلا إذا استغل واد زم عامل التعب، والإرهاق لحسم المباراة.

وستستكمل مباريات دور 16، بعد غد الأربعاء، بإجراء ثلاث مباريات، إذ سيستضيف الكوكب المراكشي المعذب في القسم الاحترافي الثاني، نظيره حسنية أكادير في مباراة ستكون صعبة على الفريقين، خصوصا أن فارس النخيل يبحث عن إتباث الذات، ومواصلة انتصاراته أمام الحسنية بكأس العرش، حيث انتصر الكوكب في ست مباريات، بينما فاز الحسنية في مباراة واحدة فقط.

وسيرحل فريق اتحاد سيدي قاسم إلى البيضاء لمواجهة الرجاء الرياضي، بحثا عن تحقيق المفاجأة، والعودة بالانتصار، فيما سيحاول السلامي إيجاد التوليفة القادرة على حسم التأهل، في ظل الغيابات، التي يعاني منها الفريق، وفي مباراة أخرى سيستضيف اتحاد طنجة الجريح نظيره الجيش الملكي، المعذب هو الآخر، في مباراة إثبات الذات للفريقين، والعودة إلى سكة الانتصارات.

وتنتهي مباريات الدور 16 يوم الخميس المقبل، بمواجهة وداد قلعة السراغنة، ورجاء بني ملال، في مباراة ستحمل كل التوقعات إلى حين صافرة الحكم، وشباب المحمدية، والدفاع الحسني الجديدي، وشباب أطلس خنيفرة أمام المغرب التطواني.