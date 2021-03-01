عاجل.. الرميد: الملك اتصل بي بعد استقالتي وتمسك باستمراري في الحكومة

جدة - عبدالحي حسين - في أول توضيح له عقب الجدل الذي أثارته استقالته من الحكومة، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ليوضح حيثيات الاستقالة، وكتب في صفحته بالفايسبوك: “يشهد الله أني ما قدمت استقالتي من المهمة الحكومية إلى رئيس الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك، كما يقضي بذلك دستور المملكة، إلا بعد أن أتعبني المرض، واضناني العمل، بما يكتنفه من صعوبات وما يشوبه من إكراهات”.

وأكد الرميد، أنه أجرى “إلى الآن ثلات عمليات جراحية خلال سنتين اثنتين”.

وأوضح أن الملك اتصل به مساء يوم تقديم الاستقالة، بـ”كلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة، فكانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.

وعبر الملك، بحسب الرميد، عن تمسكه بـ”استمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة، فلم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.

وختم قائلا، “شكرا لجلالة الملك حفظه الله، وشكرا لكل الأصدقاء والأحباب على مواساتهم بشتى الأشكال، وشكرا للجميع على حسن الدعاء، وحفظ الله بلادنا وملكنا، والله الموفق والهادي الى سواء السبيل”.