الفيضانات تجتاح تطوان والمواطنون يحملون المسؤولية للمسؤولين عن الشأن المحلي

جدة - عبدالحي حسين - شهدت مدينة تطوان، اليوم الإثنين، فيضانات غير مسبوق بـ”الحمامة البيضاء”، جراء هطول تساقطات مطرية هامة، منذ ليلة أمس الأحد.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لشوارع وطرقات “الحمامة البيضاء”، وقد غمرتها المياه، وعبر نشطاء عن غضبهم على المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي في مدينة تطوان.

وتسببت الأمطار، في غرق عدد من شوارع المدينة، كما غمرت المياه العديد من الطرقات، متسببة في عرقلة السير، مثل خندق الزربوح، وواد المحناش، كما لم تسلم بعض المنازل التي تقع بالطوابق السفلية من “الغرق”، في بعض المناطق مثل “جامع مزواق”.

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات وصور للسيارات حملتها مياء الأمطار لعشرات الأمتار في شوارع وأزقة المدينة.

ويتوقع أن تصل كمية التساقطات في المدينة إلى نحو 70 ملمترا، وفق ما أكدته المديرية العامة للأرصاد الجوية، في وقت سابق اليوم.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية، حذرت من زخات رعدية قوية، قالت إنها ستهم، ابتداء من اليوم وإلى غاية بعد غد الأربعاء، عددا من عمالات، وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 40 إلى 70 ملم، في كل من عمالات، وأقاليم الحسيمة، وشفشاون، والفحص-أنجرة، والمضيق-الفنيدق، وتطوان.

