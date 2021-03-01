الكويت تجدد موقفها الثابت حيال الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية

محمد الفلاح - الإثنين 1 مارس 2021

جدد وزير الخارجية الكويتية، الشيخ الدكتور، احمد ناصر المحمد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي حيال تقديم كافة أوجه الدعم لليمن ولشعبه الشقيق وبذل كافة الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه وحرص دولة الكويت على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية في الجمهورية اليمنية والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الإثنين، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ، وفق ما أوردته وكالة كونا الكويتية الرسمية .

وفي اللقاء شدد وزير الخارجية الكويتية على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق .. مؤكدا على دعم دولة الكويت لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار.

وحث الوزير المحمد المبعوث الأمريكي لمواصلة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف الهجمات والاعتداءات التي تستهدف الضواحي والمنشآت المدنية .. مجددا إدانة واستنكار دولة الكويت لتلك الهجمات المستمرة والمتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي.

بدوره قدم المبعوث الأمريكي شرحا عن آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في الأزمة اليمنية.. مشيدا بما تقدمه دولة الكويت وإسهاماتها المتعددة على الصعيدين السياسي والإنساني لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع اليمن .