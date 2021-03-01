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الصحة العالمية: اللقاحات بدأت تظهر تأثيراً على كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - قال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، إن المنظمة بدأت ترى بيانات تظهر أن اللقاحات تؤثر على فيروس كورونا.
واعتبر رايان أنه "سيكون من السابق لأوانه ومن غير الواقعي الاعتقاد بأننا سننتهي من هذا الفيروس بحلول نهاية العام.. إلا أنه يمكننا تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات والأمراض الخطيرة بحلول نهاية العام".

بدوره، قال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن عدد إصابات على مستوى العالم زاد في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سبعة أسابيع، معتبرا أن الزيادة "محبطة لكنها ليست مفاجئة".

وحث الدول على عدم تخفيف إجراءات مكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن "الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة كوفيد-19".

وشدد على أنه "إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات ترتكب خطأ. ما تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي للفيروس".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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