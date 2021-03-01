انت الان تتابع خبر العراق يعلن رفضه أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في شؤونه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، رفضها أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في شؤون العراق الداخلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الحكومة قادرة على الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه".
وأضاف "نرفض أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في الشؤون الداخلية العراقية"، داعياً جميع البعثات إلى "الالتزام باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".