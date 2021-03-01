انت الان تتابع خبر العراق يعلن رفضه أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في شؤونه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، رفضها أي تدخل من البعثات الدبلوماسية في شؤون العراق الداخلية.