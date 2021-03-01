أكاديمي: الصحة لم تكن صادقة مع المواطنين بشأن لقاحات كورونا

وقال حمدان خلال نشرة أخبار السومرية، إن "الصحة لم تتعاقد مع أي شركة بخصوص اللقاحات"، متسائلاً "متى تصل كميات اللقاح التي زعمت الوزارة انها تعاقدت عليها؟".

وطالب، وزارة الصحة "بنشر ولو عقد واحد من عقود شراء اللقاحات الخاص بكورونا"، مضيفاً "ان الوزارة غير حريصة على كوادرها كعدم حرصها عن المواطنين".



وأوضح حمدان، أن "فايزر لم يوافق على التعاقد مع وزارة الصحة العراقية".

وبشأن الـ50 ألف جرعة، قال حمدان أن "وزارة الصحة اطلقت موقع لحجز جرعة من اللقاء، ويدعون الناس للتريث لانهم لا يملكون جرعات كافية"، مبيناً أن "50 الف جرعة لا تكفي حتى الكوادر الطبية".

