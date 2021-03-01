الصحة تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا

انت الان تتابع خبر الصحة تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح فايروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وباشراف وزير الصحة حسن التميمي اعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات حيث تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح Covid-19 عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص".
ودعت الوزارة المواطنين الى "التسجيل والحجز للقاح Covid- 19".