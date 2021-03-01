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الصحة تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح فايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وباشراف وزير الصحة حسن التميمي اعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات حيث تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح Covid-19 عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص".

 

ودعت الوزارة المواطنين الى "التسجيل والحجز للقاح Covid- 19".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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