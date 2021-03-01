انتصارات للجيش اليمني في مأرب.. ومقتل 45 حوثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعادت قوات الجيش اليمني وقبائل مأرب بدعم التحالف، الإثنين، مواقع مهمة من قبضة الحوثيين شرقي البلاد، وكبدت الانقلابيين 45 قتيلا.

ودخلت معارك مأرب أسبوعها الخامس على التوالي عقب هجوم غير مسبوق شنته مليشيات الحوثي في 7 فبراير/شباط الماضي بغية اجتياح المحافظة النفطية، لكن تعرضت لنكسة عسكرية كبدتها خسائر فادحة.



وقال مصدر عسكري ميداني لـ"الخليج 365"، إن معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش اليمني، وقبائل "مراد" في سلسلة جبال "مراد" و"رحوم" جنوبي المحافظة منذ وقت مبكر الاثنين، عقب هجوم واسع شنته مليشيا الحوثي.

وطبقا للمصدر نجحت قوات الجيش والقبائل في صد هجوم الحوثيين، والتحول للهجوم واستطاعت تحقيق مكاسب ميدانية مهمة من قبضة المليشيات الحوثية والتي تقهقرت تحت ضربات أبطال الجيش ورجال قبيلة مراد.

وأشار المصدر إلى أن الجيش اليمني وقبائل مراد استعادت 3 مواقع استراتيجية في جبهة "مراد"، وكبدت الانقلابيين 10 قتلى وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى خسائر أخرى في جبهة "رحوم" التابعة لمديرية رحبة إلى الجهة الجنوبية من مأرب.

وفي الجبهات الغربية، أعلن الجيش اليمني في بيان، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، عن مقتل 35 عنصرا لمليشيات الحوثي في معارك عنيفة بجبهة "الكسارة" التابعة لمديرية صرواح غربا.

ووصلت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية توجيه سلسلة ضربات موجعة للانقلابيين ساهمت بشكل كبير في دك التعزيزات العسكرية والقتالية للحوثيين القادمة من صنعاء، مقر إدارة العمليات الإرهابية لقيادات المليشيات وخبراء إيران.

وحسب بيان الجيش اليمني فقد دمرت ضربات التحالف 7 آليات وعدد من الدوريات في جبهة "الكسارة" والمواقع العسكرية غربي مأرب.

واستهدفت مقاتلات التحالف أيضا تعزيزات حوثية مؤلفة من مدرعات قتالية ومركبات نقل جُند في مديرية "خولان الطيال" شرقي صنعاء على الحدود مع مأرب، بحسب مصادر لـ"الخليج 365".