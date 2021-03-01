محمد محمود آل خاجة أول سفير إماراتي في إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وصل محمد محمود آل خاجة إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، ليقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، كأول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل بعد قرار اتفاقية السلام بين الجانبين، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وكان «آل خاجة»، قد أدى اليمين القانونية، منتصف فبراير الماضي، أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووصفت إسرائيل لحظة وصول أول سفير إماراتي إلى تل أبيب بـ"يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط وخطوة كبيرة نحو تعزيز السلام بين الدول والشعوب".

الإمارات وإسرائيل في مقال مشترك: نكتب معاً وبصوت واحد



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي لدى لقائه السفير الإماراتي في تل أبيب محمد آل خاجة، الذي وصل اليوم الإثنين، لتقديم أوراق اعتماده.



وقال أشكينازي، خلال اللقاء، إن "الإمارات تلعب دورًا مهمًا في قيادة التغيير الذي أحدثته اتفاقيات إبراهيم في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد أن فتح الممثليات الإسرائيلية في أبوظبي ودبي وسفارة الإمارات في إسرائيل "ضروري لتوطيد العلاقات وتعزيز السلام".